13 domów z pięknymi wejściami

Powszechnie wiadomo, ze sport to zdrowie. Nie zawsze jednak dysponujemy czasem, by móc pozwolić sobie na systematyczne wyjście na siłownię. Co zrobić, jeżeli mimo to chcemy posiadać zgrabną sylwetkę? Mamy na to radę! Projektując wejście do swojego rodzinnego gniazdka postawcie na schody z dużą ilością stopni. Pokonywanie ich przynajmniej dwa razy dziennie na pewno da Wam efekty.