Jak urządzać w stylu industrialnym?

Mieszkanie wcale nie musi być w całości poświęcone stylowi industrialnemu, można czasem w jego wystroju zastosować jedynie delikatne akcenty tego stylu lub poświęcić konkretne pomieszczenia na ten styl. Styl industrialny można także śmiało łączyć z innymi stylami, jednym z popularnych połączeń jest połączenie stylu industrialnego i skandynawskiego. Choć styl industrialny projektowany jest głównie w dużych pomieszczeniach, nie oznacza to jednak, że nie można go zastosować w małym mieszkaniu. Dobrym rozwiązaniem jest np. urządzenie kawalerki w tym stylu. Wielofunkcyjne mieszkanie znajdujące się na jednej płaszczyźnie, łączące ze sobą jadalnię, salon i sypialnię, urządzone małą ilością mebli – jest marzeniem wielu ceniących estetykę osób. Łącząc styl industrialny ze skandynawskim otrzymać możemy ciekawą aranżacje prostoty, funkcjonalności i minimalizmu. Biały kolor ścian i meble w odcieniach szarości stosowane w obydwóch stylach wzajemnie się uzupełniają i dodatkowo powiększają optycznie mieszkanie. Wykorzystanie naturalnych materiałów, takich jak drewno i kamień, ociepli całe wnętrze, a prostota obydwu stylów nada jej elegancji. Otwarte aneksy kuchenne, szerokie drzwi i minimalizacja mebli sprawi, że pomieszczenie to będzie wydawać się nam większe, niż jest w rzeczywistości. Ciekawą aranżacją kuchni jest połączenie stylu industrialnego ze stylem high-tech. W tym stylu stosuje się najnowsze technologie i nowej generacji materiały, a swoim wystrojem nawiązuje on do wnętrz industrialnych. W takim wnętrzu dominuje metal i szkło, stal nierdzewna jest symbolem nowoczesnej techniki. Kuchnia w stylu high–tech jest całkowicie skomputeryzowana. W suficie podwieszanym montuje się wiele lamp i reflektorów. Odbijające się światło w szklanych blatach, podłodze i w metalowych dodatkach tworzy we wnętrzu niepowtarzalny klimat. Projektanci studia Creoline na zdjęciu powyżej przedstawiają aranżację, w której wykorzystano połączenia stylów.