7 świetnych pomysłów na ogród we wnętrzach!

Ogród zimowy jest marzeniem niejednej kobiety. Zmienna aura i surowy klimat przyczynił się do popularyzacji mody na tego rodzaju ogrody. Ogród zimowy największą popularnością cieszy się w Europie Zachodniej, skąd też przywędrował do nas. W krajach skandynawskich i Wielkiej Brytanii takie ogrody powstają tak szybko, jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Każdy chce przedłużyć sobie lato w tym zimnym i deszczowym klimacie.

Dobudowa ogrodu zimowego jest nie lada sztuką, musimy spełnić wiele warunków by cieszyć się naszym zielonym salonem podczas złej pogody. Ogród ten jest pewnego rodzaju oranżerią i dobudowywany jest przeważnie do domu jednorodzinnego. Kształt ogrodu zimowego powinien być zgodny z architekturą domu. Podstawowymi materiałami wykorzystywanymi do jego budowy są: metal i szkło. Najprostszym sposobem jest urządzenie ogrodu dobudowując go do werandy. Dobrym pomysłem na ogród pod szkłem jest wykorzystanie narożnika domu. Wtedy szklana budowla okala dwie ściany domu i swoim kształtem przypomina altanę. Dodatkową zaletą takiego usytuowania przybudówki jest lepsze naświetlenie wnętrza oraz zapewnienie dodatkowej ochrony przed wiatrem.

Warunki jakie stworzymy roślinom zależeć będą od położenia ogrodu w odniesieniu do stron świata. Najlepsze warunki uzyskamy gdy ogród dobudujemy do zachodniej lub wschodniej ściany. Usytuowanie go od południowej strony spowoduje przegrzewanie się wnętrza. Nadmiar nasłonecznienia szkodzi nie tylko nam ale i wielu naszym roślinkom. Szybkie parowanie wody z podłoża, poparzenia słoneczne liści i kwiatów, rozwój wielu chorób – to tylko niektóre objawy złego położenia ogrodu i silnego wpływu słońca. Strona północna jest najmniej wskazana, jeśli jednak posiadamy ogród z jej strony, wówczas należy posadzić rośliny cieniolubne, bowiem oranżeria będzie ciemna i chłodna. Gatunki kwiatów światłolubnych będą miały blade liście, wydłużone pędy a ich wzrost będzie ograniczony lub zatrzymany ze względu na niedostateczną ilość światła w pomieszczeniu.