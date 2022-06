Tradycja i nowoczesność w jednym!

Architekci zdecydowali się otworzyć kuchnię na salon i jadalnię, dzięki czemu wnętrze jest niezwykle przestronne i nowoczesne. Dzięki zestawieniu designerskich elementów z tymi z przeszłości, projektantom udało się osiągnąć niezwykłą harmonię i łagodność. Kuchnia, dzięki zaaranżowaniu jej w bieli, urzeka prostotą i niewymuszoną aranżacją. Nie dominuje całej przestrzeni, a mimo to jest niezwykle estetyczna, duża i co najważniejsze funkcjonalna. Bezpośrednio sąsiaduje z nią jadalnia, w której duży drewniany stół vintage został zestawiony z krzesłami obitymi białą tkaniną, dzięki czemu strefa ta jest ciepła i łagodna. Zwróćcie uwagę na piękną, starą szafkę, którą projektanci oddali renowacji – powinien być to dla Was doskonały przykład, że nie zawsze warto pozbywać się tego, co lata świetności ma już za sobą. Wystarczy jedynie odrobina wysiłku, by w starodawne meble wetknąć nowe życie!