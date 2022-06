Co koniecznie należy zrobić we wrześniu, w ogrodzie

Lato chyli się ku końcowi, ale w ogrodzie jest jeszcze wiele do zrobienia. W ciągu tych kilku tygodni między późnym latem i jesienią można nie tylko zbierać owoce, z ostatnich ciepłych miesięcy, jest to również najlepszy czas, aby przygotować ogród na zimę. We wrześniu zbieramy plony, ale również siejemy, dbamy o uszkodzenia, naprawiamy, i przygotowujemy zimowy dom dla wszystkich użytecznych zwierząt, które mogą zimować w naszym ogrodzie. Ścinamy te cudowne, kolorowe kwiaty z klombów i robimy wszystko, co możemy by cieszyć się nimi w przyszłym roku tak wcześnie, jak to tylko możliwe. Przeczytajcie nasze porady na wrzesień w ogrodzie.