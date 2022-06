Jak perfekcyjnie urządzić otwartą strefę dzienną?

O otwartej strefie dziennej wspomnieliśmy już nieco wyżej, jednak warto podsumować, co tak naprawdę skłania nas do porzucenia tradycyjnego układu w którym to ściany wyznaczają granice pomieszczeń. Nowoczesne wnętrza charakteryzują się funkcjonalnością i pomysłowym zagospodarowaniem przestrzeni. Pozbywając się ścian pomiędzy pomieszczeniami uzyskujemy jedną strefę do leniuchowania, zapraszania gości, spędzania czasu z rodziną, niedzielnego gotowania ze znajomymi. Takie mieszkanie można podzielić na strefę dzienną i strefę nocną, czyli sypialnie i łazienkę. Pozostałe pomieszczenia całkiem dobrze odnajdą się w symbiozie, może oprócz gabinetu.

Jeżeli decydujemy się na otwartą strefę dzienną to w zależności od powierzchni jaką dysponujemy i bryły, mamy możliwość stworzenia jednoprzestrzennej strefy, amfiladowej, czyli takiej o nieregularnych kształtach lub zamkniętej – oznacza to, że każde pomieszczenie jest osobne o wyraźnie określonych funkcjach.

Planując strefę dzienną powinniśmy pamiętać, aby nie nadać jej zbyt wielu funkcji, co oznaczałoby ustawienie wielu mebli i akcesoriów niekoniecznie spełniających te same cele, co mogłoby stworzyć aranżacyjny chaos.