13 pięknych, funkcjonalnych i niedrogich domów

Co decyduje o funkcjonalności domu? Przede wszystkim wygoda, komfort i łatwość utrzymania w czystości. Więc dlaczego wiele rezydencji, choć prezentuje się bardzo zachęcająco, w rzeczywistości ma mało do zaoferowania jeżeli właśnie chodzi o funkcjonalność? A jak z kolei rozumieć hasło „dom niedrogi”? Nawet określenie „dostępny dla klasy średniej” jest bardzo niejednoznaczne i nie mówi nam nic o cenie budynku i o potencjalnych zainteresowanych nabyciem obiektu.

W rzeczywistości funkcjonalny i niedrogi dom to coś pomiędzy willą i przyczepą kempingową, czyli niewielką przestrzenią mieszkalną na kółkach. W takim domu zazwyczaj znajduje się od dwóch do trzech sypialni – dla rodziców i dla dzieci, salon oraz kuchnia z jadalnią, a także miejsce dla samochodu. Do całości przylega zazwyczaj niewielki ogródek. Domy proste, funkcjonalne i niedrogie, a przy tym oczywiście zjawiskowe, idealnie wpisują się we wszelkie kanony nowoczesności. W niniejszym Katalogu Inspiracji zaprezentujemy Wam właśnie kilka tego rodzaju domów, typowych dla współczesnych przedmieść. Jednak decydując się na dom, oprócz funkcjonalności i niskich kosztów, pamiętajmy przede wszystkim o własnych potrzebach!