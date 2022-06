12 pomysłów na nowoczesną i małą kuchnię

Podwieszane szafki to doskonałe miejsce do przechowywania wszelakich talerzy, czy też różnego rodzaju szkła. Możecie wybrać wersję z prostymi frontami, wykonanymi z płyty, bądź zdecydować się na model z przeszkleniem. Dzięki temu nie będziecie musieli zaglądać do środka, by upewnić się co znajduje się w danej szafce.