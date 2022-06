Elegancki dom ze wspaniałą kuchnią

Budując dom w mieście trzeba liczyć się z licznymi kompromisami. Działki są mniejsze, co może stać na przeszkodzie w realizacji projektu domu marzeń. Ograniczona powierzchnia, wyższe koszty, a także konieczność dopasowania się do standardów i charakteru zabudowy okolicy nie powinny stać jednak na przeszkodzie w osiągnięciu celu. Zobaczcie, jak udało się to w przypadku tego wyjątkowego domu. Łączy on w sobie nowoczesny design z dużą dozą funkcjonalności. Zachwyca nie tylko z zewnątrz, ale i w środku.