Najlepsze podłogi do Twojej kuchni

Na początek coś co znają wszyscy. Płytki są sprawdzone przez wiele pokoleń i jak do tej pory, sprawdzają się bardzo dobrze. Podłogę w kuchni najlepiej wykończyć materiałem, dzięki któremu będzie odporna na ścieranie, trwała i łatwa do utrzymania w czystości. Wszystkie te cechy mają właśnie płytki ceramiczne. Pośród nich znajduje się chętnie stosowany gres porcelanowy i szkliwiony. Ma on niską nasiąkliwość, nie wyciera się szybko i nie robią się na nim plamy. Kafelki to trwały sposób na estetyczną i porządną podłogę. Nie jest on jednak najtańszym rozwiązaniem.

Zdjęcie przedstawia kuchnię, w domu jednorodzinnym, projektu architektów z MTM STYL.