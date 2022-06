10 pomysłów na olśniewający salon!

Planując budowę swojego domu należy bardzo dobrze zastanowić się nad tym, jak chcielibyśmy zaaranżować swój salon. Nie ma wątpliwości co do tego, że jest to niezwykle ważne pomieszczenie w każdych czterech ścianach. Wynika to z faktu, że to właśnie głównie to miejsce pełni reprezentatywną funkcję. W tej przestrzeni organizujemy przyjęcia dla znajomych, czy też wypijamy z przyjaciółmi popołudniową kawę. Czasami można pozwolić sobie, by spiesząc się rano do pracy zostawić w sypialni lekki bałagan, jednak to właśnie do salonu wszyscy odwiedzający nas goście kierują swoje pierwsze kroki. Warto urządzić tą strefę w taki sposób, by olśniewała swoim wyglądem. Mamy nadzieję, że przykłady naszych architektów dostarczą Wam wielu inspiracji!