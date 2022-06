Nowoczesna rezydencja w harmonii z naturą

Architekci zadbali o to, aby każde pomieszczenie nawiązywało do ekologicznego charakteru budynku, dlatego we wnętrzu nie brakuje drewnianych, ciepłych elementów wyposażenia. Kuchnię połączono z marmurem przez co pomieszczenie nabrało bardziej luksusowego i gustownego wyglądu. Chromowane sprzęty, lśniące nawierzchnie oraz wyrafinowany kamień to mieszanka nadzwyczaj elegancka i wytworna.