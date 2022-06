Dom, w którym mieszka się zdrowo i tanio

Podczas budowy domu zastosowano drewniany szkielet. Jest on szczelny, ale nie do końca, przez co pozwala na przenikanie powietrza do wnętrz, regulując w nich poziom wilgotności. Na ściany fasady składają się też włókna celulozowe, zapewniające z kolei doskonałą izolację. Lepsza izolacja oznacza niższe koszty ogrzewania/chłodzenia, a na dłuższą metę ogromne oszczędności.