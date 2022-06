Piękne dekoracje przy dziurawym budżecie

Choć często niedoceniane, zasłony to ważny element wystroju wnętrz. Często stanowią jedyny silny akcent kolorystyczny w pomieszczeniu. Dodatkowo, jeśli wykonane są z delikatnego materiału, to przepuszczają światło barwiąc je na swoją modłę. Jak będzie wpływać to na atmosferę panującą w sypialni czy salonie, chyba nie trzeba tłumaczyć. Ich wymiana może całkowicie przeobrazić wnętrze! Nie bójmy się wzoru i kolorów, ale zawsze pilnujmy, by pasowały one do reszty wystroju.