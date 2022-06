4 niezwykłe metamorfozy małych kuchni

Pomieszczenie to nabrało funkcjonalności i teraz świetnie służy jako nowoczesna kuchnia. Meble kuchenne ustawiono na kształt litery U, co pozwala do maksimum wykorzystać dostępną przestrzeń. Drewniane meble i ciemne blaty świetnie się razem prezentują. Jest tu mnóstwo szafek i półek na przechowywanie, dzięki czemu kuchnia utrzymana jest w porządku i odznacza się dobrą organizacją.