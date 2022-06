Dom to nie tylko bryła to także wnętrze. Jeżeli chcemy mieć ładny dom to warto w fazie projektu pomyśleć o aranżacji wnętrz. Jeżeli chcemy w profesjonalny sposób podejść do sprawy warto zaangażować do współpracy projektanta wnętrz. Od czego zacząć budowę domu? Przede wszystkim nie można projektu wnętrza pozostawić na późniejszy czas, gdyż może być już za późno gdy dom będzie wybudowany. Projekt wnętrza jest nieodzownie zespolony w całą bryłą budynku, jeżeli zatem chcemy mieć wymarzone wnętrze, odpowiednie pomieszczenia muszą być zaplanowane wcześniej. Rola projektanta to nie tylko pomoc w kreatywnym urządzeniu pomieszczeń. To także przede wszystkim fachowa pomoc w kwestiach technicznych, rozplanowaniu choćby elektryki. Jeżeli nie wiemy od czego zacząć budowę domu to zacznijmy od dobrego projektanta wnętrz, on z pewnością pomoże nam w wielu rozterkach, doradzi, rozwieje wątpliwości oraz zainspiruje swoimi pomysłami.