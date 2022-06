10 fantastycznych domów z płaskim dachem!

Zabierzemy Was teraz do jednego z regionów Lyon, by zwiedzić sześcienny dom zaprojektowany przez niezwykle innowacyjnego architekta Carole'a Guyona.

Rozciągnięcie tego parterowego domu do długości 24 metrów sprawia, że ten pokryty drewnianą fasadą projekt jest niezwykle intrygujący. Dzięki połączeniu naturalnego drewna z nietypowym kształtem, architekci stworzyli dom, który w niebanalny sposób nawiązuje do wiejskiej estetyki. Kształt terenu, na którym powstał budynek miał kluczową rolę dla wyboru bryły domu. Drewniana część całkowicie zrywa z estetyką domu, z którym sąsiaduje. Wybór drewna modrzewiowego był głęboko przemyślany – jest to surowiec wdzięczny pod kątem aranżacji i metod konserwacji.