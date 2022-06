homify 360°: dom nad Tamizą

Z każdego punktu w domu można podziwiać krajobraz okolicy – na górze oczywiście też. Piękny taras z widokiem na otaczającą zieleń to idealne miejsce do wypoczynku. I znowu jak gdyby wnikamy w ogród – odgrodzeni od niego jedynie szkłem. Drewniane wykończenie, wygodne, designerskie meble czynią z tarasu zakątek stworzony do relaksu.