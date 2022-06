Aranżacja salonu- styl rustykalny

Wieś i prowincja, z których to czerpie styl, o którym mowa, kojarzy nam się z bliskością natury i pięknymi krajobrazami. We wnętrzach utrzymanych w rustykalnym klimacie nie może zabraknąć zatem dekoracji o naturalistycznym charakterze! Kwiaty w każdym miejscu w salonie, czy to świeże, czy też suszone, wszechobecne drewno, lub też trofea myśliwskie, takie jak widoczne na zdjęciu poroża- wszystko to wypełni wnętrze wiejskim czarem.