Regały do podziału pokoju

Regały i półki to świetne meble, które są pomocne w dzieleniu przestrzeni- umożliwiają one nadanie pomieszczeniom struktury, wydzielenie funkcjonalnych części i nadanie pokojom większej przytulności. Co więcej, gwarantują nam dodatkowe miejsce do przechowywania i magazynowania, a także do umieszczania na nich dekoracji i ozdób.

W tym Katalogu Inspiracji pokażemy, że regały nie muszą być zwyczajnymi meblami, ale mogą stanowić prawdziwe dziele współczesnego designu, nastawionego nie tylko na wysoki poziom atrakcyjności wizualnej, ale także na dużą funkcjonalność.