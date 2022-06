Na ratunek ruinie! Czyli rewelacyjna transformacja starego budynku.

Patrząc na niejeden stary dom z pewnością od razu spisalibyśmy go na straty i oddali do rozbiórki. Są jednak osoby, które starają zmierzyć się z przeszłością i próbują wynieść z niej to, co najlepsze, przy dostosowaniu do współczesnych standardów. Projektanci z Pracowni Architektoniczno-Konserwatorskiej Festgrupa dowodzą, że to, co stare, również może nieść ze sobą ogromną wartość. Architekci podjęli wyzwanie renowacji starego domu, nadając mu niezwykle nowoczesną, nieco industrialną formę. Zobaczcie, jak wynieść z dawnych projektów to, co najlepsze i stworzyć nową, oryginalną całość, która zachwyca!