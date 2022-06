Jak urządzić mały ogród?

Może nie posiadasz bezmiaru zieleni jak na tym zdjęciu, ale to nie znaczy, że nie przyda ci się oryginalny mebel ogrodowy, np. to wspaniałe ratanowe krzesło. Jeśli chcesz, aby mały ogród stał się Twoją oazą i miejscem relaksacji, umieść w nim jeden z tych ciekawych, zawieszanych siedzisk. Nada się on świetnie nie tylko do ogrodu, ale także na twoje podwórze czy duży balkon. Poduszki są wodoodporne!