Dom o dwóch obliczach!

Dom od strony ulicy wygląda ciekawie. Głównie przez pomysłowe okna, które nie tylko wprowadzają do wnętrza odpowiednią dawkę światła ale również są piękną ozdobą całej fasady. Nasi specjaliści stworzyli intrygująca kompozycję, która przepięknie prezentuje się na tle innych budynków. Przechodząc obok tego domu można pomyśleć, że pozbawiony jest on nowoczesnych rozwiązań, ponieważ specjaliści zdecydowali się jedynie na klasyczną, ponadczasową formę. Nic bardziej mylnego! Tak jak wspominaliśmy – ten dom ma dwie twarze, co sami za chwilę zobaczycie!