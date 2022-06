Król przestrzeni!

Architekci stworzyli taki dom, w którym przebywanie to czysta przyjemność! Na zewnątrz domownicy mogą cieszyć się ze strefy relaksu na którą składają się wygodne meble ogrodowe. To idealne miejsce, by zaprosić znajomych w ciepły, letni dzień. Tak zaaranżowana przestrzeń gwarantuje to, że właściciele domu mogą w pełni wypocząć.

Na tym zdjęciu widać również wyraźnie nowoczesne przeszklenia, które zdobią cały budynek. To doskonały pomysł na to, by każde wnętrze było jasne i dzięki temu emanowało świeżością!