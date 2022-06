Ile kosztuje budowa małego domu?

Koszty budowy małego drewnianego domu będą zależały od tego, jaką będzie on miał powierzchnię. Cena jednego metra kwadratowego w przypadku montażu domu z drewnianych bali w stanie surowym otwartym może wynieść od dziewięciuset do tysiąca czterystu złotych za metr kwadratowy, a w stanie surowym zamkniętym od tysiąca trzystu do tysiąca dziewięciuset złotych. Natomiast budowa domu doprowadzona do stanu pod klucz tysiąc osiemset do dwa tysiące siedemset złotych za metr kwadratowy. Całościowa cena budowy domu będzie również uzależniona od rodzaju i ilości ogółu materiałów potrzebnych do wykonania prac montażowo-budowlanych, pokonania odległości potrzebnej do przetransportowania materiałów itp. Jeżeli mały domek, który chcemy wybudować ma mieć charakter domku działkowego, ogrodowego lub rekreacyjnego, to również koszty budowy takiego małego domku będą odpowiednio mniejsze.