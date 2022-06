7 tanich sposobów na remont w kuchni

Nie macie ręki do roślin? Nie szkodzi! Dekoracyjne panele imitujące świeżą trawę mogą wprowadzić zielony akcent do Waszej kuchni, podobnie jak dekoracje ze sztucznych kwiatów. Obecnie nie jest problemem zakup takich, które z daleka są nie do odróżnienia od naturalnych. Wróćmy jeszcze do panelu z trawą. Intensywna zieleń wspaniale kontrastuje z bielą nawiązując jednocześnie do naturalnego drewna blatu.