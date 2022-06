Idealne wejście: 9 imponujących pomysłów na ścieżkę prowadzącą do domu

Mówi się, że przedpokój jest wizytówką każdego domu. Ale czy aby na pewno trzeba trafić właśnie do niego, żeby móc wypowiedzieć się o danej rezydencji? A co z zewnętrznym obejściem i ścieżką prowadzącą do budynku, z wejściem? To właśnie na nie w pierwszej kolejności natrafia gość odwiedzający posiadłość i to właśnie na ich podstawie wyrabia sobie pierwsze wrażenie. W niniejszym Katalogu Inspiracji zaprezentujemy Wam 9 ciekawych i oryginalnych ścieżek.