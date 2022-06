3 inspirujące przykłady małych i uroczych domków!

Zamiast wprowadzania do swojego domu tradycyjnych ścian, warto zastanowić się nad zastąpieniem części z nich mobilnymi, panoramicznymi przeszkleniami. Ten oryginalny element gwarantuje to, że Wnętrze będzie w ciągu dnia odpowiednio oświetlone ciepłymi promieniami słońca. Co więcej umieszczenie tego elementu na parterze sprawi, że granica pomiędzy częścią zewnętrzną, a wewnętrzna domu stanie się wyjątkowo płynna, co świetnie wpływa na przestronność małych domów.

