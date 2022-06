Kolor biały w każdym pomieszczeniu niesie za sobą pewne ryzyko. Czy to zabrudzenia, czy zniszczenia, czy też wprowadzenia monotonii, biel nastręcza w aranżacji wnętrz wielu problemów. Jednak równocześnie jest to kolor, który symbolizuje jasność, przejrzystość, czystość, a także minimalistyczną elegancję i uniwersalność. Do bieli pasują wszystkie inne kolory, co daje nam duże spektrum możliwości aranżacyjnych i dekoracyjnych. Biel to także barwa, która sprawia, że każde pomieszczenie wyda się jaśniejsze i przestronniejsze. O tym, jaki elegancki i luksusowy klimat wprowadza do wnętrz, wspominać nie trzeba.

Zobaczcie kilka propozycji na biały salon i zdecydujcie, czy ten kolor w aranżacji wnętrz jest właśnie dla Was!