7 małych domów, w których chętnie byście zamieszkali

Istnieje wiele inspiracji, z których można czerpać przy projektowaniu małego domu. Jeśli lubisz prace „zrób to sam” możesz stworzyć praktyczne dekoracje w pokoju Twojego dziecka. Jeśli jesteś rodzicem nastolatków, bez problemu zorganizujesz przestrzeń idealną zarówno do nauki, jak i rozrywek. Należy pamiętać, że domy jednorodzinne powinny być przede wszystkim solidne, by służyły mieszkańcom przez długie lata. Oznacza to, że warto inwestować w meble i materiały, które przetrwają próbę czasu.

Aby pomóc Wam w projektowaniu małego domku, zebraliśmy dla Was nasze ulubione projekty w jednym miejscu. Mamy nadzieję, że tak jak my zainspirujesz się 7 małymi domami dla rodziny!