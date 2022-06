Biała cegła – najgorętszy trend w aranżacji wnętrz!

Cegła już od dłuższego czasu utrzymuje się jako jeden z głównych trendów, ponieważ taka aranżacja zawsze fantastycznie wychodzi.

Biała cegła jest mniej inwazyjna niż czerwona i lepiej sprawdza się w uniwersalnych kombinacjach. Biorąc pod uwagę mnogość materiałów, którymi możemy pokryć ściany, to właśnie cegła jest jednym z najtrwalszych. Oczywiście w przypadku białej cegły musimy jeszcze pokryć ją farbą, ale stanowić ona będzie jednocześnie podstawowe tło i dekorację. Taki efekt możemy uzyskać również przy pomocy tapety, paneli, czy kafelków, ale wszystkie z nich musimy nakładać, podczas gdy skucie ściany do cegły i jej pomalowanie wraz z odpowiednim zabezpieczeniem, to wszystko co musimy zrobić, aby cieszyć się nią przez lata. To rozwiązanie powinno się spodobać wszystkim, którzy nie przepadają za wzorzystymi tapetami i jaskrawymi kolorami, ale chcieliby aby jedna ze ścian w pomieszczeniu była ozdobna. W przypadku, gdy nie mamy ścian z prawdziwych cegieł, ale bardzo chcielibyśmy, aby jedna z nich się przemieniła w taką – zawsze możemy sięgnąć po płytki imitujące cegłę.