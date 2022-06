Przed i po: przebudowa poddasza

Na tym pierwszym zdjęciu przed remontem widzimy, że poddasze to było klasycznym miejscem do przechowywania i magazynowanie- przepełnione zbędnymi przedmiotami popakowanymi w tekturowe pudełka. Dostrzegamy jednak pewne ciekawe elementy, jak drewniane bele na suficie, czy też drewniana balustradę., Patrząc jednak na ten przykry obrazek, ciężko jest wyobrazić sobie, aby pomieszczenie to mogło pięknie wyglądać.