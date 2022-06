Zjawiskowy, prefabrykowany dom w górach

Od najbardziej nasłonecznionej strony, zastosowano zabieg, który ma na celu ograniczenie ilości słonecznego światła wpadającego do środka. Wąskie, poziome okna idealnie sprawdzają się w tej roli – przepuszczają niewielką ilość promieni, dzięki czemu wnętrze nie jest bardzo gorące. Dodatkowym atutem prostokątnych okien jest ich powiązanie z ażurową konstrukcją balustrady balkonu.

Poczucie jedności i harmonia między poszczególnymi elementami jest bardzo ważna w dobrym projekcie. Kiedy jesteśmy tak blisko możemy również zauważyć, że na drewnie są widoczne słoje i sęki. Stwarza to bardzo rustykalny styl i sprawia, że pasuje do do niesamowicie naturalnego otoczenia.