Przejrzystość i wyrafinowanie, czyli 186 m² szczęścia

Łazienka to miejsce szczególne, powinna być przede wszystkim funkcjonalna i przestronna, tak by zapewnić nam możliwie jak najlepsze warunki. Przestrzeń widoczna powyżej to idealne wnętrze do wypoczynku i zrelaksowania się. Stonowana kolorystyka wpływa na nas kojąco, natomiast wyraziste dodatki są ciekawym elementem aranżacji wnętrza, przez co wydaje się ono bardziej energiczne i atrakcyjne. Szklana kabina prysznicowa dodaje lekkości i przejrzystości, w ten sposób wnętrze prezentuje się przestronnie, jasno i widno.