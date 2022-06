Zachwycający dom jednorodzinny

Wystająca z konstrukcji bryła na piętrze stanowi centralny punkt domu rodzinnego. Jak to się stało? Aby móc w pełni korzystać z przestrzeni życiowej, budynek został przebudowany i nieco powiększony, właśnie przez dodanie tego elementu. Na ostatnim piętrze znajduje się sypialnia, pokój dla dzieci z balkonem i miejsce do relaksu. Wszystkie okna zostały tak ustawione, aby do środka przedostawała się maksymalna ilość naturalnego światła.