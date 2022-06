Dowiedz się, jak stworzyć samemu małe ogródki

Ten rodzaj małego ogrodu jest dostępny praktycznie w każdym domu, szczególnie, jeśli cenimy sobie oryginalność. Potrzebujemy do tego drewna, kamieni, wybranych roślin, żwiru i tektury. Pierwszym krokiem jest dokonanie pomiaru, czyli wyznaczamy przestrzeń naszego mini ogrodu. Następnie należy wyciąć z drewna (lub innego materiału np. ułożyć cegły) formę. Następnie czyścimy wnętrze i kopiemy ziemię na głębokość 15 centymetrów, aby móc wsadzić do środka rośliny i żwir. Jeśli ogród wykonujemy we wnętrzu, w formie należy umieścić folię (lub karton) i na to wysypać ziemię i żwir.