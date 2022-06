Trendy: wiejska kuchnia

Tym, co może sprawić, że kuchnia nabierze wiejskiego charakteru, to połączenie jej z jadalnią. Pomieszczenie to stanie się przestronne, duże i rodzinne- tak, jak to bywało niegdyś w wiejskich chatach rodzin wielopokoleniowych. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, styl wiejski to uczucie, które w nas wywołuje, a połączenie kuchni z jadalnią spotęguje poczucie ciepła domowego ogniska i przytulności. Zwłaszcza, jeżeli wnętrza urządzone będą tak jak na zdjęciu- drewniany stół i krzesła, ozdobione miękkimi poduszkami, naturalistyczne dekoracje, meble stylizowane na rustykalne, a wszystko to utrzymane w ciepłej i naturalnej palecie kolorów.

Wskazówka- w kuchniach w stylu wiejskim zaleca się wprowadzenie dużej ilości naturalnych, żywych ozdób- kwiaty, gałęzie świrków, czy też podwieszane pod sufitem suszone warzywa i zioła.