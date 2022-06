Od zera do bohatera!

Ten niezwykły budynek po interwencji naszych specjalistów zmienił się nie do poznania! Teraz już w niczym nie przypomina starego, opustoszałego magazynu. Architekci postawili na białe ściany oraz naturalne drewno, co dodatkowo rozświetla całą przestrzeń. Widoczny na zdjęciu salon został wyposażony w dużą, skórzaną sofę oraz ciekawe kolorowe siedziska. Te elementy gwarantują to, że wszyscy domownicy, jak i odwiedzający ich goście znają tutaj dla siebie miejsce.