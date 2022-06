Wąski dom o funkcjonalnym wnętrzu

Powierzchnia całkowita domu wynosi 70 m2, co daje całkiem komfortowe warunki do życia. Dom w środku zaaranżowano w jasnych kolorach, tak by odbijały promienie słoneczne, rozświetlały całość i optycznie ją powiększały. Wyposażenie zostało bardzo umiejętnie dobrane do owych warunków, w ten sposób udało się zaaranżować funkcjonalną kuchnię, wyspę kuchenną oraz barek w jednym. Krzesełka barowe nie zajmują dużo miejsca, a co najważniejsze stanowią dodatkowe miejsce do siedzenia dla gości. Bardzo sprytne rozwiązanie do tak ograniczonego wnętrza.