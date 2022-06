Szafy i garderoby marzeń

Jeśli posiadasz mało miejsca w swojej sypialni lub nie jesteś kolekcjonerem ubrań i butów, nie oznacza to, że musisz poświecić jakość czy estetykę swojej szafy. W takim wypadku nie ma sensu budować ogromnej garderoby, ale za to w łatwy i oryginalny sposób można pomieścić te kilka ubrań na wieszaku zaprezentowanym na zdjęciu. Sprawi on, że twoje ubrania będą wyglądać jak na wystawie sklepowej, a system złożony z półek i koszyka ułatwi Ci zachowanie porządku!

Inne pomysły na przechowywanie ubrań i dodatków znajdziesz tutaj.