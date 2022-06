5 sposobów na powiększenie łazienki

Niewielu z nas cieszy się dużym metrażem. Większy salon, większy taras, kuchnia z jadalnią, sypialnia z garderobą, łazienka z jaccuzi – kto o nich nie marzy? Natomiast najczęściej na ciasnotę narzekamy właśnie w łazience. Nie chodzi nawet o przesadnie dużą powierzchnię, tylko o to, żeby chociaż zmieścić spokojnie prysznic i zwykłą umywalkę. Tak, to właśnie łazienki najczęściej dotyka problem zbyt małej przestrzeni. Ale w końcu to one są jednymi z najważniejszych pomieszczeń w domu!



Dlatego też projektowanie łazienek to zadanie odpowiednie tylko dla ludzi z dużą wyobraźnią i orientacją przestrzenną. Przypomina to czasem grę Tetris! Żeby ułatwić Wam to zadanie, służymy 5 poradami, które sprawią, że łazienka będzie wyglądać na większą.