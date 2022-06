Wystrój wnętrz w stylu góralskiej chaty

Przejdźmy do ostatniego punktu naszego zwiedzania- do kuchni. Wykorzystano tu ten sam rodzaj drewna co przy wykończeniu kominka, dzięki temu zachowano spójność wystroju w całym apartamencie. Naturalne materiały zestawione są z nowoczesnym szykiem i elegancją. Do tego geometryczne półki, zapewniające miejsce na naczynia i najpotrzebniejsze kuchenne przyrządy.

Mamy nadzieję, że podobał się Wam ten luksusowy apartament. Jeśli macie ochotę na więcej zimowego szyku, zapraszamy na zapoznanie się z innymi artykułami!

