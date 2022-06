Jak urządzić niewielką kuchnię?

Powierzchnie robocze, czyli blaty i stół to bardzo ważne miejsce w każdej przestrzeni kuchennej. Bez względu na jej wielkość każde mieszkanie powinno mieć odpowiednio wydzielone strefy. Pierwsza strefa, tzw. robocza stwarza nam doskonałe miejsce do przygotowywania posiłków. Jej szerokość powinna dochodzić do 80 cm. Stwarza to nam możliwość zastosowania dodatkowej przestrzeni do przechowywania. Zatem szerokość blatu nie tylko ułatwia nam pracę, a także stanowi ekstra przestrzeń do przechowywania. Druga strefa to część jadalniana. Powinna być ona wyposażona w niewielki stół, dostosowany do osobistych potrzeb rodziny oraz małe krzesła typu taboret, które nie będą nam zajmowały cennej przestrzeni. Dzięki temu zyskujemy miejsce do spożywania wspólnych posiłków, a tym samym do zacieśniania więzi rodzinnych.