12 miesięcy homify- 12 domów marzeń

Rok 2014 był kluczowy dla homify z kilku powodów. Był to rok, w którym:

- nasza firma została stworzona;

- rozwinęliśmy działalność na 17 krajów na całym świecie;

- naszą siedzibę przenieśliśmy z salonu berlińskiego mieszkania do dwunastopiętrowego biurowca;

- zwiększyliśmy liczbę stałych pracowników od 2 do 60!

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wyrośliśmy na dojrzałą platformę, oferującą ciekawe usługi, a my- pracownicy- staliśmy się dla siebie czymś więcej niż kolegami z pracy- prawdziwą homify'ową rodziną! Patrząc z nostalgią na mijający rok, dostrzegamy to, co zrobiliśmy dobrze, ale także błędy i potknięcia. Widzimy jednak jasno i przejrzyście kierunek, w którym zmierza homify- rok 2015 będzie jeszcze bardziej interesujący, to możemy Wam zagwarantować!

Chcemy podziękować wszystkim tym, którzy odwiedzali naszą stronę w ciągu ostatnich miesięcy. Uważamy, że najlepszą formą wyrażenia wdzięczności będzie zabranie Was w podróż po 12 wyjątkowych domach z całego świata, które przyprawiły nie tylko Was, ale i nas o szybsze bicie serca.

Dajcie się zainspirować z homify!