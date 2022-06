8 pomysłów na olśniewający blat wyspy kuchennej

Kuchnia z wyspą to marzenie każdego z nas, niestety w aby móc ją zaaranżować potrzebna jest odpowiednia przestrzeń, a tej najczęściej nam brakuje. Jeśli jednak posiadacie duży dom bądź przestronne mieszkanie nie zastanawiajcie się nad jej aranżacją tylko działajcie. Na samym początku musicie zdecydować jaki materiał będzie dominował w Waszym wnętrzu. Większość z Was decyduje się na granit i słusznie, bo lista jego zalet jest długa. Dzięki ogromnemu zróżnicowaniu możemy dobrać odpowiedni odcień do naszej wymarzonej kuchni, a następnie cieszyć się niepowtarzalnym i oryginalnym wyglądem kuchni. Na zdjęciu powyżej granit zdecydowano się wykorzystać nie tylko w formie wyspy kuchennej i blatów, ale także w formie ozdoby ściany. W ten sposób udało się wykreować ciekawy i ekstrawagancki klimat w pomieszczeniu.