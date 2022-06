Przed i po: od garażu do pokoju z jadalnią

Blat stołu ustawionego w jadalni, wykonany został z tego samego materiału co blaty kuchenne. Wykorzystanie czarnych, prostych krzeseł nawiązuje do jednolitej, matowej, czarnej ściany przy lodówce. Umieszczono w niej nowoczesny, bioetanolowy kominek. Jest to idealne rozwiązanie dla małych, zamkniętych pomieszczeń. Nie wykorzystuje on drewna i paleniska, nie mamy więc zanieczyszczonego powietrza. Można również sterować wysokością płomieni.

Ciepło ognia, rozświetla i obejmuje całe pomieszczenie tworząc niezwykle przytulną atmosferę. Jest to idealne pomieszczenie na kolację z rodziną czy spotkania z przyjaciółmi. Nietypowy projekt, zakończył się niebywałym sukcesem! Ciężko uwierzyć, że pomieszczenie to było kiedyś zwykłym garażem na auta.

Jeśli podobała się Wam ta transformacja, zapraszamy do zapoznania się z innymi Katalogami Inspiracji z serii przed i po!

