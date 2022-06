180 metrów elegancji i dobrego stylu

Dziś zabierzemy Was do 180-metrowego mieszkania, znajdującego się niemal na szczycie apartamentowca zlokalizowanego nad brzegiem morza. Z każdego zakątka jego wnętrza rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki- jednak to, co znajduje się w środku, również zasługuje na uwagę. Projektanci wnętrz zdołali stworzyć tutaj wyjątkowy klimat, pełen naturalności i elegancji. Aranżacja jest spójna i harmonijna, każdy jej element ma tutaj swoje miejsce. Zapraszamy na wizualne zwiedzanie!