Dom wchłonięty przez ogród!

Chociaż przestronne tarasy i balkony to standard w podmiejskich rezydencjach, czy zdecydowalibyście się na nie w mieście? Pierwszą wątpliwość budzi brak prywatności. Kiedy nie posiadamy przestronnego ogrodu, możemy nie czuć się komfortowo opalając się na widoku sąsiadów. Kolejna kwestia to bezpieczeństwo. Balkon niedaleko od ulicy może skusić nieproszonych gości. Jeśli frapują Was właśnie takie myśli – ten Katalog Inspiracji może podsunąć Wam rozwiązanie Waszych problemów! Właściciele domu z Japonii, który pokażemy Wam dzisiaj, postanowili dmuchać na zimne i poprosili architekta ユミラ建築設計室 o zaprojektowanie budynku z balkonami z siatką ochronną. Ten podchwycił pomysł i zaproponował oryginalną grę linii.

Czy Was przekona do takiego rozwiązania? Jesteśmy tego bardzo ciekawi…