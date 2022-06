Dekorowanie wnętrz kafelkami

Bądźmy ze sobą szczerzy, wejście jest tą częścią domu, o której często zapominamy. Jest to dużym błędem jako że przedpokój powinien być wizualnie przyjazny i zachęcający do wejścia, zarówno dla gości jak i nas samych, kiedy wracamy do domu po ciężkim dniu.

Pomysł przedstawiony na zdjęciu może być świetnym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych przedpokoi: dywan stworzony z ceramicznych kafelków, który nawiązuje do kolorów na ścianie i meblach.