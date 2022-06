Nowe życie zrujnowanej obory!

Oto i wnętrze poddasza, gdzie na wygodnych wiklinowych meblach można relaksować się w każdą pogodę. Jednak na pewno bardziej niż piękne zestawienie drewna, betonu i bieli sufitu bardziej interesuje Was dlaczego to poddasze ma taki dziwny kształt? Odpowiedź: znajdujemy się na szczycie zbiornika cydru. Naszym architektom zależało, aby zachować go w całości, wkomponowując we współczesne wnętrza. Tutaj z poddasza zrobił słoneczny taras – my jesteśmy zachwyceni!